ಶಾಲೆ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಾರಂಭ

<p>ಮುನವಳ್ಳಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಕಲಚೇತನ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ, ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ಪಟ್ಟಣದ ನಿರ್ಮಲ ನಗರದ ಶ್ರೀ ವಿ.ಪಿ ಜೇವೂರ ಸ್ಮಾರಕ ಕಿವುಡ ಮತ್ತು ಮೂಕ ಮಕ್ಕಳ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 8 ನೇ ತರಗತಿಯ ವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಊಟ, ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಉಪಾಹಾರ ಮತ್ತು ಸಮವಸ್ತ್ರ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮೊ. 9632979781, 9380396499 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260604-21-1157430267</p>