ಗುರುವಾರ, 4 ಜೂನ್ 2026
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ಶಾಲೆ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಾರಂಭ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಜೂನ್ 2026, 1:00 IST
Last Updated : 4 ಜೂನ್ 2026, 1:00 IST
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