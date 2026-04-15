ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ: ಹಾಲು, ಹಣ್ಣು ವಿತರಣೆ

ಮುಂಡರಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೋರಾಟ ವೇದಿಕೆ ಹಾಗೂ ಗದಗ- ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ನೂತನ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ ರಚನೆಯ ಜಂಟಿ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ ಆಶ್ರಯ ದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಇಲ್ಲಿಯ ಅದ್ವಿಕ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ 3ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು.

ಅದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಭಿಷೇಕ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯ ಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರು.

ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೋರಾಟ ವೇದಿಕೆ ಸಂಚಾಲಕ ಬಸವರಾಜ ನವಲಗುಂದ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳು ಕೈಗೊ ಳ್ಳುವ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಂಘ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಾಲು, ಹಣ್ಣು, ಬ್ರೆಡ್ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಲು, ಹಣ್ಣು ವಿತರಣೆಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ರೇಲ್ವೆ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ದೇಸಾಯಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

ಧ್ರುವಕುಮಾರ ಹೂಗಾರ, ಯಮನಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ, ಬಸಪ್ಪ ವಡ್ಡರ, ಸುರೇಶ ಕುಂಬಾರ, ಮೈನುದ್ದೀನ ಗರಡಿಮನಿ, ಕಾಶೀನಾಥ ಶಿರಬಡಗಿ, ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ವಾಲೀಕಾರ, ಫಾಲಾಕ್ಷಿ ಗಣದಿನ್ನಿ, ಜಗದೀಶ ಕಂಚಗಾರ, ಸುಭಾಷರಡ್ಡಿ ಡಂಬಳ, ರವಿಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260415-23-311013302