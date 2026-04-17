‘ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮಾನತೆಯ ಪರವಾಗಿದ್ದರು’

ಮುಂಡರಗಿ: 'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ತತ್ಬಾದರ್ಶಗಳು ಸರ್ವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಕಾಲಕ್ಕೂ ಸಲ್ಲುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಡಂಬಳ ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಮಠದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಜಿ.ವಿ.ಹಿರೇಮಠ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸದಾ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ದೇಶದ ದಮನಿತ ವರ್ಗದವರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ಸುಭದ್ರ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಘನತೆಯಿಂದ ಬಾಳುವ ಹಕ್ಕುನ್ನು ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಕರ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಬುಡ್ನೆಸಾಬ್ ಅತ್ತಾರ, ಹಿರಿಯರಾದ ಡಿ.ಪ್ರಸಾದ, ಉಪತಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿಚ್ಚಾಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಗಣ್ಯರು ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೆನ್ ಹಾಗೂ ನೋಟ ಬುಕ್ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗೌಡಣ್ಣವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿಸನಹಳ್ಳಿ ವಂದಿಸಿದರು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮರಿಯಪ್ಪ ಸಿದ್ದಣ್ಣವರ, ಮರಿತಮ್ಮಪ್ಪ ಆದಮ್ಮನವರ, ನಾಗಪ್ಪ ತಳವಾರ, ಬಸವರಡ್ಡಿ ಬಂಡಿಹಾಳ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಠದ, ರಾಕೇಶ ಅಡವಿ, ಹನಮವ್ವ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಸುಶೀಲಾ ಚಲವಾದಿ, ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹಾದಿಮನಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಬಿಸನಹಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗೌಡಣ್ಣವರ, ಬಸೀರಹ್ಮದ ತಾಂಬೋಟಿ, ಜಂದಿಸಾಬ್ ತಾಂಬೋಟಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>