ಬೈಕ್‌– ಕಾರ್‌ ಅಪಘಾತ: ಮೂವರ ಸಾವು

ಮುಂಡರಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೇವುಂಡಿ ಹಾಗೂ ಬರದೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಬೈಕ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ ನಡುವೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರರಿಬ್ಬರೂ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸವಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೀಡಾದರು.

ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಹುಲಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಆನಂದ ರೇವಣಸಿದ್ದಯ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರಮಠ (36) ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಂತ್ಲಿ-ಶಿರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪ್ಪ ಸೋಮಪ್ಪ ಪಾಟ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಜಂತ್ಲಿ-ಶಿರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಇನ್ನೂರ್ವ ಹಿಂಬದಿ ಸವಾರ ಶಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಮುದುಗಣ್ಣವರ (32) ಅವರನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಗಾಯಗೊಂಡ ಕಾರ್ ಚಾಲಕ ಹಿರೇಹಡಗಲಿಯ ಗುರುಪಾದ ದೇವರು ವೀರಯ್ಯಜ್ಜ ಅವರನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಮುಂಡರಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.