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ಪರಿಸರ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಆಧಾರ, ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಜೂನ್ 2026, 0:52 IST
Last Updated : 8 ಜೂನ್ 2026, 0:52 IST
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BJPKarnatakaEnvironment
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