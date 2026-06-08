ಪರಿಸರ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಆಧಾರ, ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು

<p>ಮುಂಡರಗಿ: ‘ಗಿಡ, ಮರಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಸರದ ನೆರವಿಲ್ಲದೆ ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಡಂಬಳ ಮಂಡಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂದಪ್ಪ ಹಾರೂಗೇರಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಡಂಬಳ ಮಂಡಲದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬರದೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಪಂಚಾಕ್ಷರಯ್ಯ ಹರ್ಲಾಪೂರಮಠ, ಯುವ ಮುಖಂಡ ಪ್ರಭು ಕರಮುಡಿ, ಬಸವರಾಜ ಸಂಗನಾಳ, ಪ್ರಭು ಕೊರ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಪ್ರಮೋದ ನಾಡಗೌಡ್ರ, ಮಾಹದೇವಪ್ಪ ತೋಟಪ್ಪನವರ, ಶರಣಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ, ಮುತ್ತಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿ, ತಿರುಪತೆಪ್ಪ ಬಂಡಿ, ಈರಣ್ಣ ಹಡಪದ, ಮಾರುತಿ ಮ್ಯಾಗೇರಿ, ಮೈಲೆಪ್ಪ ತಳಗೇರಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-23-1778111524</p>