ತಾಂಬ್ರಗುಂಡಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸಲು ರೈತರ ಆಗ್ರಹ

<p>ಮುಂಡರಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾಂಬ್ರಗುಂಡಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾಂಬ್ರಗುಂಡಿ, ಬರದೂರು, ಮುಂಡರಗಿ ಹಾಗೂ ಶಿರೂಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರು ಶನಿವಾರ ರೈತ ಸಂಘದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಮ್ಮಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿಂಗಟಾಲೂರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಬ್ಯಾರೇಜ್ನಿಂದ ನಿತ್ಯ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ನೀರಿನಿಂದ ತಾಂಬ್ರಗುಂಡಿ ಕೆರೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ರೈತರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಭಾಗಶಃ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ರೈತರು ಮಳೆಗಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಮುಗಿಲು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಅಲ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ನಂಬಿ ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗದಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಳೆ ಒಣಗುತ್ತಲಿದೆ. ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿದ್ದರೆ ಕೆರೆಯ ನೀರು ಜಮೀನಿಗೆ ಹರಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ರೈತರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ತಾಂಬ್ರಗುಂಡಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮಗಳ 616 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಸಬಹುದು. ಕೆರೆಯನ್ನು ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ನೀರಿನಿಂದ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ರೈತರು ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕುರಿತು ತಕ್ಷಣ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕೆರೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲುವೆಗಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕೆರೆಗೆ ನದಿ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಕಾಲುವೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಿರು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅದರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವವರೆಗೂ ಎರಡು ಕಾಲಂಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ, ಇನ್ನುಳಿದ ಎರಡು ಕಾಲಂಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಕೆರೆ ತುಂಬಿದ ನಂತರ ಉಳಿದ ಕಾಲಂಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ತಾಲ್ಲೂಕು ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ, ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ಹುಸೇನಸಾಬ್ ಕುರಿ, ನಿಂಗಪ್ಪ ತೋಟಪ್ಪನವರ, ಮಂಜಪ್ಪ ಬೆಳಗಟ್ಟಿ, ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಡೊಣ್ಣಿ, ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಹಂದ್ರಾಳ, ಬಸಪ್ಪ ವಡ್ಡರ, ಹನುಮಪ್ಪ ಶಿರಹಟ್ಟಿ, ಗುಡದಪ್ಪ ಕುರಿ, ಅಂದಪ್ಪ ಹಂದ್ರಾಳ, ಎಸ್.ಎಂ.ಬೂದಿಹಾಳ, ಬಿ.ಆರ್.ಸಂಗನಾಳ, ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-23-693920636</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>