ಸೌಹಾರ್ದದ ಊರಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊರತೆ

ಕಾಶೀನಾಥ ಬಿಳಿಮಗ್ಗದ

ಮುಂಡರಗಿ: ಸೌಹಾರ್ದದ ಊರೆಂದು ಖ್ಯಾತಿಯಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸೊರಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಣಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಓಣಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಹುತೇಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನಾವುದೇ ವಾಹನ ಸಂಚರಿಸದಷ್ಟು ಕಿರಿದಾಗಿವೆ. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವಾಹನ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಗ್ರಾಮದೊಳಗೆ ಬಾರದಂತಾಗಿವೆ.

ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬಳಸಿದ ಗಲೀಜು ನೀರೆಲ್ಲ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆ ಸದಾ ಗಲೀಜಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದರಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆ, ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಉಪಟಳ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಮನಬಂದಂತೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಜನ ಹಾಗೂ ಜಾನುವಾರು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮನೆಗೊಂದು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಅನುದಾನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ಮನೆಗಳು ಕಿರಿದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಶೌಚಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಗಲೀಜು ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗಲು ಚರಂಡಿಗಳು ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಂತ ಶೌಚಾಲಯ ಹೊಂದುವುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಚೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು ಬೀಡನಾಳ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅನಕೂಲವಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೇಂದ್ರಗಳು ಶೌಚಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕುರಿತಂತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತುಯವರು ಕ್ರೀಯಾ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದು, ಅನುದಾನ ದೊರೆತರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿವೆ.

ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳ ಹರಿದಿದ್ದು, ಹಳ್ಳವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಳ್ಳದ ತುಂಬಾ ಗಿಡ, ಗಂಟೆಗಳು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿವೆ. ಹಳ್ಳವು ಹಾವು, ಚೇಳು ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ವಿಷ ಜಂತುಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದದ ಗ್ರಾಮ: ಕಲಕೇರಿ ಗ್ರಾಮವು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದೇವಾಲಯಗಳು, ಮಸೀದಿ, ದರ್ಗಾಗಳು ಇವೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಹಲವಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260520-23-953922208