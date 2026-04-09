ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ

<p>ಮುಂಡರಗಿ: ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನೊಬ್ಬನು ಮಲಗಿದವರ ಮೇಲೆ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಮನಬಂದಂತೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವ ಘಟನೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಡೋಣಿತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಹರ್ಜಪ್ಪ ನೀಲಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ. ಡೋಣಿತಾಂಡಾದ ಶೇಖಪ್ಪ ನರಸಿಂಗಪ್ಪ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಮಲಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹರ್ಜಪ್ಪನು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಶೇಖಪ್ಪನ ಪತ್ನಿ ದೇವಕ್ಕ ಅವರನ್ನು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಪತ್ನಿಯು ಜೋರಾಗಿ ಚೀರಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಮೇಲೆದ್ದ ಆಕೆಯ ಪತಿಯ ಮೇಲೆಯೂ ಹರ್ಜಪ್ಪನು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಅಕ್ಕಕಪ್ಪದವರ ಮೇಲೆ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಗ್ರಾಮದ ಶೇಖಪ್ಪ ನರಸಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯಕ, ದೇವಕ್ಕ ಶೇಖಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಸಣ್ಣಮಾರಪ್ಪ ರಾಠೋಡ, ಚವಳವ್ವ ರಾಮಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ, ಜಗದೀಶ ತಾರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಹಾಗೂ ಹೆಗ್ಗಪ್ಪ ಬಜನೇಪ್ಪ ನಾಯಕ ಅವರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಗಾಯಾಳುಗಳು ಗದುಗಿನ ಖಾಸಗಿ ಅಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮುಂಡರಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260409-23-1925595386</p>