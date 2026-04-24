SSLC Result 2026 | ಮುಂಡರಗಿ: ಬಿಇಒ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಲಿದ ಫಲಿತಾಂಶ

ಮುಂಡರಗಿ: ಬಡತನದ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು, ಕೂಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪೇಠಾಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಲ್ಲವಿ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನು ಬಿಇಒ ಗಂಗಾಧರ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಕರೆತಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಿಸಿದ್ದರು.

ಬಿಇಒ ಅವರ ಕಾರಣದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ಪಲ್ಲವಿ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 74 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಬಿಇಒ ಅವರ ಶ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪೇಠಾಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಲ್ಲವಿ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿಯು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬರದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಬಡತನದಿಂದ ಅರ್ಧ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದ ಪಲ್ಲವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಮೊಟುಕುಗೊಳಿಸಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಳು. ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಬಿಇಒ ಗಂಗಾಧರ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಅವರು ಬಾಲಕಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತೋಟಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ, ಅವಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಕೂಲಿಗೆ ತೆರಳಬಾರದೆಂದು ಬಾಲಕಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವಳ ಪಾಲಕರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಬಿಇಒ ಅವರ ಕಾಳಜಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಹಾಪೂರ ಹರಿದುಬಂದಿತ್ತು. ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಸುರೆಶಕುಮಾರ ಅವರು 'ಎಕ್ಸ್' ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬಿಇಒ ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ ಪಲ್ಲವಿ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಶೇ 73 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಬಿಇಒ ಗಂಗಾಧರ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರರು ಪೇಠಾಲೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಬಡತನದ ಕಾರಣದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತಳಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಪಲ್ಲವಿಯನ್ನು ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕರೆತಂದು ಪರಿಕ್ಷೆ ಬರೆಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹರ್ಷ ಮೂಡಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಬಿಇಒ ಗಂಗಾಧರ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪಲ್ಲವಿಯ ಮುಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಪ್ಪಳದ ಗವಿಮಠವು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಸತಿ, ಊಟ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
-ಗಂಗಾಧರ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ, ಬಿಇಒ