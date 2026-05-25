ಮರಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ: ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹೊಸಮನಿ

ಮುಂಡರಗಿ: 'ಜಿಲ್ಲಾ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮರಳು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿಗಳು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯ ಮರಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮರಳು ಟೆಂಡರ್ದಾರರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹೊಸಮನಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ವಾಮಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮರಳು ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಕೆ.ವಿ. ಹಂಚಿನಾಳ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಟೆಂಡರ್ದಾರರನ್ನು ಕರೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ತಮಗೆ ಬೇಕಾದವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕರೆದು ಟೆಂಡರ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್ಗಳು ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ. ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ' ಎಂದರು.

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಎಸ್.ವಿ. ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಸಕಾರಣ ನೀಡದೆ ಟೆಂಡರ್ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವುದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರದರ್ಶಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖರೀದಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಿರಸ್ಕೃತ ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಗೌಸುಸಾಬ್ ದೋಟಿಹಾಳ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260525-23-39346243