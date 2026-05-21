ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ, ಸೊಸೆ ಸಮಾನ: ಶೋಭಾ ಮೇಟಿ

ಮುಂಡರಗಿ: 'ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಯ ಪಾತ್ರ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಅತ್ತೆಯ ಮನೆಯನ್ನು ಸೇರಿದ ಮಹಿಳೆ ಮುಂದೆ ತಾನೂ ಬೇರೊಬ್ಬ ಸೊಸೆಗೆ ಅತ್ತೆಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೊಸೆಯಾಗುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಉತ್ತಮ ಅತ್ತೆಯಾಗುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶೋಭಾ ಮೇಟಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೃಪಾನಿಲಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಉಳಿಸಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ನಿರ್ಮಲ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಉಚಿತ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆ ಕುಟುಂಬದ ಕಣ್ಣಾಗಿದ್ದು, ಅವಳು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಸ್ತು, ಸಂಯಮ ಕಲಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಅನಗತ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ದೂರವಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಫಾದರ್ ಪ್ರಶಾಂತ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಹಿಳಾ ಸಮಲೀಕರಣ ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೃಪಾನಿಲಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು 30ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಲೌಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಅದರ ನೆರವಿನಿಂದ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆಯ್ದ 30ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಐದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಉಚಿತ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಸೂತಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ನಿರ್ಮಲಾ ಹಂದ್ರಾಳ ಅವರು ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪಾರ್ವತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಗಡಿಗರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಡಿದರು. ಜೀವಲತಾ ಸರ್ವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸುಮಂಗಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಫಾದರ್ ನಿರ್ಮಲ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಜಾರ್ಜಿಯಾ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಜನ್ಸಿಂತಾ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಅನಿತಾ, ಸಿಸ್ಟರ್ ತುಷಾರ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಾರಿಯಾ ಜೋಶಫ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>