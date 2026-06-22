ಮನೋನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಸಹಕಾರಿ - ಅನ್ನದಾನೀಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

<p>ಮುಂಡರಗಿ: ‘ನಿಯಮಿತ ಯೋಗದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಶರೀರಗಳು ಸದೃಢವಾಗುತ್ತವೆ. ಮನೋನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅನ್ನದಾನೀಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಯೋಗ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿಯ ಜಗದ್ಗುರು ಅನ್ನದಾನೀಶ್ವರ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅನ್ನದಾನೀಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾ ಸಮಿತಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಜಿ.ಜವಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಯೋಗ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಯೋಗ ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ಯೋಗ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಯೋಗ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅನ್ನದಾನೀಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಯೋಗ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ ಅಳವುಂಡಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ವಿವಿಧ ಶಾಲಾ, ಕಾಲೇಜುಗಳ ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯೋಗ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಯೋಗಪಟು ಅಶೋಕ ಸವಣೂರು, ಹಿಮಾಲಯ ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮಂಜುಳಾ ಇಟಗಿ, ನಾಗಭೂಷಣ ಹಿರೇಮಠ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಗಂಗಾಧರ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ, ಜಗದೀಶ ಸೋನಿ, ವೀಣಾ ಪಾಟೀಲ, ಮಂಗಳಾ ಸಜ್ಜನರ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ, ಕಾಶೀನಾಥ ಸಿರಬಡಗಿ, ಎಂ.ಜಿ.ಗಚ್ಚಣ್ಣವರ, ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಗುಬ್ಬಿ, ಸುಜಾತಾ ಪೂಜಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p>‘ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯೋಗ ಅವಶ್ಯ’</p>.<p>ಗದಗ: ಸಮೀಪದ ಹುಲಕೋಟಿಯ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಿ.ವಿ.ಹೆಬಸೂರು ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಯೋಗವೇ ಮದ್ದು. ಯೋಗವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ಅದರಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ನೆಮ್ಮದಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ವಿ.ಎ.ರಾಯಭಟ್ಟನವರ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಎಸ್.ಆರ್. ಗುಳಗಂದಿ, ಎಸ್.ಎಂ.ತಹಶೀಲ್ದಾರ, ಎ.ಕೆ.ಬಾಗಲಕೋಟ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಚಂದ್ರಗೌಡ ಬಿ.ಪಾಟೀಲ, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಎಸ್.ಎಂ. ಹೂಲಿಹಳ್ಳಿ, ಸಿ.ಬಿ. ಹೊಳೆಯಣ್ಣವರ, ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಪಿ.ಬಿ. ಸರ್ಮೊಕದಮ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-23-357146758</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>