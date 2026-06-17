ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ನಿಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಜಗತ್ತು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತದೆ: ಎಸ್.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ

<p>ಮುಂಡರಗಿ: 'ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಅರಣ್ಯ ನಾಶದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೇವೆ. ಅರಣ್ಯ ನಾಶವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಜಗತ್ತು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಮಿ ಯಾನಾ ಸಪ್ಲಯರ್ಸ್ ಸಂಘಗಳು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಪ್ಪತಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಬೀಜ ಪ್ರಸರಣ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಗಳಿಂದಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ನಂದಿವೇರಿ ಮಠದ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತ ನಾಡಿ, ಕಪ್ಪತಗುಡ್ಡವು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಪತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಗುರುತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮೆರ ಮೇಲಿದೆ. ಪರೋಪಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಕಪ್ಪತಗುಡ್ಡ ಉಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೆಲ್ಲ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಪ್ಪತಗುಡ್ಡ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಮೇಗಳಮನಿ ಮಾತನಾಡಿ ದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಕರ್ತರು ಕಪ್ಪತಗುಡ್ಡದ ವಿವಿಧ ಭಾಗ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಬೀಜ ಪ್ರಸರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜು ಹಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಶರಣು ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.</p>.<p>ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ, ಮಹಾಂತೇಶ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ, ಹನುಮಂತ ವಾಲೀಕಾರ, ಅಮರೇಶ, ಚನಬಸಪ್ಪ ಗಸ್ತಿ, ಎನ್.ರಾಮ ರಾವ್, ರಾಜು ಚೂರಿ, ರವೀಂದ್ರ, ಶಂಕರ, ಬಸವರಾಜ, ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಶರೀಫ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-23-378950352</p>