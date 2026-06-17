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ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ನಿಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಜಗತ್ತು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತದೆ: ಎಸ್.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 0:51 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 0:51 IST
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KarnatakaEnvironment
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