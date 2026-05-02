ದುಡಿಮೆ ದೇವರೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರು

ಮುಂಡರಗಿ: 'ದುಡಿಮೆಯನ್ನು ದೇವರೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸದಾ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ದೇಶದ ನಿಜವಾದ ಆಸ್ತಿ. ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಕೆ. ತಳಗಡೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ಕರುಣೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ ಬುದ್ಧನು ಜಗತ್ತು ಕಂಡ ಒಬ್ಬ ಶಾಂತಿ ದೂತ. ದುರಾಸೆಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕು ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತದೆ. ಶರಣರು, ಮಹಾತ್ಮರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಅತಿಯಾಸೆ ಜೀವನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಸುಖ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಾಳಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಧುಮತಿ ಮಡಿವಾಳರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡ ಜಲಾಲ್ ಕೊಪ್ಪಳ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಮಿಕ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಫಿಕ್ ಖಾದರನವರ, ಪೂಜಾ ಇಟಗಿಮಠ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಪಾಟೀಲ, ಶಾಂತಾ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ, ಬಿಬಿಜಾನ್ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ, ರಾಜಭಕ್ಷಿ ದಂಡಿನ, ಹನೀಫಸಾಬ್ ಮುಧೋಳ, ರಿಯಾಜ್ ಬಾಗಲಿ, ರವಿ ದೋಣಿ, ರಮೇಶ ರಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಕೋಟೆಪ್ಪ ಕುರಿ, ಈಶಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ, ಮಂಜು ರಾಟಿ, ನಾಗಪ್ಪ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ, ಭೀಮಸಿ ಚಲವಾದಿ, ನಜೀರಸಾಬ್ ಬೆಟಿಗೇರಿ, ದಾವಲಸಾಬ ಕರ್ನಾಚಿ, ಮಹೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ, ರಿಯಾಜ್ ಹೊಸಮನಿ, ಅಕ್ಬರಸಾಬ ಖತೀಬ, ಮೋದಿನಸಾಬ್ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>