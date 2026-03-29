ಮುಂಡರಗಿ: ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಸೇವೆಗೆ ನೀಡುವ 2025ನೇ ಸಾಲಿನ 'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪದಕ'ಕ್ಕೆ ಮುಂಡರಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಜಾಫರ್ ಬಚ್ಚೇರಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ 'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದಕ' ಪಡೆದ 153 ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಫರ್ ಬಚ್ಚೇರಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಇದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ರೋಹನ್ ಜಗದೀಶ್ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2002ರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸೇರಿದ ಜಾಫರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ಜಟಿಲ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗ, ಗದಗ ಶಹರ, ಮುಂಡರಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೂಚಿಸಲಾದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜಾಫರ್ ಅವರ ಇಲಾಖೆಯಡೆಗಿನ ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಈವರೆಗಿನ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು 'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದಕ'ಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜಾಫರ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ 'ಡಿಜಿಪಿ ಪ್ರಶಂಸನಾ ಪದಕ'ಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಾಫರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದಕ ಸ್ವೀಕರಿಸುವರು.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದಕ, ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿರುವ ಡಿಜಿಪಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪದಕ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವೆ — ಜಾಫರ್ ಬಚೇರಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್, ಮುಂಡರಗಿ