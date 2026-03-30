ಮುಂಡರಗಿ: ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ನೀರೆತ್ತುವ ಮೋಟರ್ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ಪೊಲೀಸರು ಈಚೆಗೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು,ಮೂವರು ಕಳ್ಳರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಹನುಮಪ್ಪ ಹ್ಯಾಡ್ಲ, ಕಕ್ಕೂರುತಾಂಡಾದ ನವೀನ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಮುದ್ಲಾಪೂರ ಹಾಗೂ ಹೆಸರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರದೀಪಕುಮಾರ ಪರಶುರಾಮ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಬಂಧಿತರು. ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ₹2.75ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಚನ್ನಯ್ಯ ದೇವೂರ, ಬಿ.ಎಚ್.ಯಳವತ್ತಿ, ಜೆ.ಐ.ಬಚೇರಿ, ಅಶೋಕ ಬೂದಿಹಾಳ, ಮಂಜುನಾಥ ಅಗಸಿಮನಿ, ಮಹೇಶ ಗೊಳಗುಣಕಿ, ಶರಣಪ್ಪ ಓಜನಹಳ್ಳಿ, ಎಲ್.ಬಿ.ಸಣ್ಣಯರಾಸಿ, ರವಿಕುಮಾರ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಾಟೀಲ ಅವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ರೋಹನ್ ಜಗದೀಶ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>