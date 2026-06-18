ದೇಶ ಸೇವೆ ಈಶ ಸೇವೆಗೆ ಸಮ: ಸಂಜೀವ್‌ ರಿತ್ತಿ

<p>ಮುಂಡರಗಿ: ‘ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ದೇಶ ಸೇವೆಯನ್ನು ಈಶ ಸೇವೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾವುದಾ ದರೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇಶಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ದೇಶ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಜೀವ ರಿತ್ತಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಯ ಕೋಟೆ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿಯು ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಾಧಕರ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮಾಸವನ್ನು ಪುರಸೋತ್ತಮ ಮಾಸವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವರು ಪುಣ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಮಾನವು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಸನ್ಮಾನಿತರು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಮಂಜುನಾಥ ಇಟಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇರುವ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಾಧಕರನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ಅವನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿ ಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಾಧಕರಾದ ಸಂತೋಷ ಮೋರನಾಳ, ಜಾಫರ್ ಬಚೇರಿ, ಅಂದಪ್ಪ ಕುರಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುರಿ, ಸೌಭಾಗ್ಯ ಬಾರಕೇರ, ಶರಣಪ್ಪ ಹೊಂಬಳಗಟ್ಟಿ ಇವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಾರುತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನವರ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮುತ್ತಪ್ಪ ಆಗಸಿಮುಂದಿನ, ಯಂಕಪ್ಪ ಮಲ್ಲಾರ್ಜಿ, ದುರಗಪ್ಪ ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಅಂದಪ್ಪ ಹಂದ್ರಾಳ, ನಾಗೇಶ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಶೇಖಪ್ಪ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಮುದಕಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಬಾರಕೇರ, ಭೀಮಣ್ಣ ಆರೇರ, ಮಂಜುನಾಥ ಮುಧೋಳ, ಪವನ ಲೇಂಡ್ವೆ, ಶಿವಾನಂದ ದಂಡಿನ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಚೌಡಕ್ಕಿ, ಈಶಪ್ಪ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ, ಉಮೇಶ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಅರುಣ ಬಾರಕೇರ, ನಾಗರಾಜ ಹೊಸಮನಿ, ಅವಿನಾಶ ಗೊಡಖಿಂಡಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-23-1204374817</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>