ಮುಂಡರಗಿ: ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕರೆತಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಸಿದ ಬಿಇಒ

ಮುಂಡರಗಿ (ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ): ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಬದಲು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಕರೆತಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪೇಠಾಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಲ್ಲವಿ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಮಾರ್ಚ್ 18ರಂದು ಕನ್ನಡ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸೋಮವಾರದ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ (ಬಿಇಒ) ಗಂಗಾಧರ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಅವರು ಪಟ್ಟಣದ ವಿ.ಜಿ.ಲಿಂಬಿಕಾಯಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾಗ ಪಲ್ಲವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಗೈರಾಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ತಕ್ಷಣವೇ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ, ಕೂಲಿಗೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆ ತಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಿಸಿದರು.