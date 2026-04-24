ಮುಂಡವಾಡ ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ: 'ಸಿಂಗಟಾಲೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೂ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ವಾಪಾಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ' ಎಂದು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಂಡವಾಡ ರೈತರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಂಗಟಾಲೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಗುರುವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ರೈತರು, ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಒಂದೂವರೆ ದಶಕ ಕಳೆದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಭೂ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಕಾಲುವೆ ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಜಮೀನು ವಾಪಾಸ್ ಕೊಡಿ' ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ತಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೈತ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿಪುರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಿಂಗಟಾಲೂರು ಯೋಜನೆಗೆ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಜಮೀನಿನ ಪೈಕಿ ಮುಂಡವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರ 50 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಬೂಬು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೂ ರೈತಪರ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ. ಪುನರ್ ವಸತಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಯ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಶೇಷ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ 'ಇ-ಆಫೀಸ್' ನೆಪ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ, ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಕುಂಟು ನೆಪ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕೂಡ ನೀಡದೇ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ಯಾರ ಬಳಿ ಪರಿಹಾರ ಕೇಳಬೇಕು' ಎಂದು ಹನುಮಂತ ಲಮಾಣಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಸಂಗನಗೌಡ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಾಟೀಲ್, ಶರಣಪ್ಪ, ಪ್ರಕಾಶ ಕರಿಗಾರ, ಹನುಮಂತಗೌಡ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಸಿಂಗಟಾಲೂರು ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಶಿವಮೂರ್ತಿ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಇದೇ 27 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಪರಿಹಾರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿನ ಗಿಡಗಂಟೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ನೀರು ಹರಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು.</p>.<p>ಸಿಪಿಐ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹೂಗಾರ, ಪಿಎಸ್ಐಗಳಾದ ಮಣಿಕಂಠ, ಅಶೋಕ ಬೇವೂರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260424-25-983607791</p>