<p>ನರೇಗಲ್: ರೋಣ ಮತ್ತು ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರಿಸಲು ಅಂದಾಜು ₹1.5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಮಂಗಲ ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನರೇಗಲ್ನ ದತ್ತಭಕ್ತ ಮಂಡಳಿಯು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಕಲ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಲ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಗಜಾನನ.ಜಿ.ಕಾಳೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನರೇಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು, ದಾನಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದರೆ ಇದು ಶೀಘ್ರವೇ ನೆರವೇರುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲೆಡೆಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯವೇನಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸೋಣ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಅಥರ್ವ ಡೆವೆಲಪರ್ಸ್ನ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣ ನರೇಗಲ್ದಂತಹ ಊರಲ್ಲಿ ಇಂತದ್ದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ವನ್ನು, ಇಲ್ಲಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಕಂಡು ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಯಸಿರುವ ಈ ಮಂಗಲ ಭವನ ಬೇಗನೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು ಜನ ಸೇವೆಗೆ ಅಣಿಯಾಗಲಿ. ಶ್ರೀದತ್ತನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ-ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ದತ್ತಭಕ್ತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ನಾಗರಾಜ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಂಗಲ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೊಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಮಂಗಲ ಭವನದ ಕಾರ್ಯ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ: ವೈದ್ಯ ಡಾ. ಗಜಾನನ ಕಾಳೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಶ್ರೀಪಾದಭಟ್ಟ ಜೋಶಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಅರುಣ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಪ್ರಕಾಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕೋಟುಮಚಗಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ, ವಿನಾಯಕ ಗ್ರಾಮಪುರೋಹಿತ, ಶ್ರೀಧರ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕೋಟುಮಚಗಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಹರೀಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸಹ-ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಶ್ರೀಪಾದ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಗುರುರಾಜ ಕುಲಕರ್ಣಿ(ವೈದ್ಯ) ಖಜಾಂಚಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಗ್ರಾಮಪುರೋಹಿತ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅರುಣ ಗ್ರಾಮಪುರೋಹಿತ, ಅರುಣ ಕುಲಕರ್ಣಿ(ಕುರಗಡ್ಡಿ), ಸುನೀಲ ಅಂಬೇಕರ(ವೈದ್ಯ), ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ, ಪ್ರಶಾಂತ ಗ್ರಾಮಪುರೋಹಿತ, ಆನಂದ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸಹ-ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಸುಧೀಂದ್ರ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-23-817535641</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>