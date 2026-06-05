ನರಗುಂದ: ಆಶ್ರಯ ಮನೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ

<p>ನರಗುಂದ: ಪಟ್ಟಣದ ಗುಡ್ಡದ ಓರೆಯಲ್ಲಿನ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಆಶ್ರಯ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ (ಕರವೇ) ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಬೀಸಾಬ ಕಿಲ್ಲೆದಾರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಬುಧವಾರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶ್ರೀಶೈಲ ತಳವಾರಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ನಬೀಸಾಬ ಕಿಲ್ಲೆದಾರ, ‘ಗುಡ್ಡದ ಓರೆಯಲ್ಲಿ 500 ಮನೆಗಳ ಪೈಕಿ 298 ಮನೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಶ್ರಯ ಮನೆಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ₹1 ಲಕ್ಷ ವಂತಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಮನೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>’ಪಟ್ಟಣದ ತೋಟದಕೇರಿ ಹತ್ತಿರ (ಕೆರಿವಂಡಿ) ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 15 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಆಶ್ರಯ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದದರು.</p>.<p>ರೇಣವ್ವ ಜ್ಯಾಲಿಹಾಳ, ಬೀಬಿಜಾನ್ ಮುದಕವಿ, ರಾಜಬಿ ಬಸಾಪುರ, ರೇಣುಕಾ ಲೋಕೂರ, ರುಕ್ಕಿಣಿ ಡೆಂಬೆ, ರಾಜು ಡೆಂಬೆ, ರಜಿಯಾಬೇಗಂ ಗೊರಿಮನಿ, ಮಮತಾಜ್ ಗೋರಿಮನಿ, ಶಂಕ್ರವ್ವ ಹೊನ್ನಿಕೊಳ್ಳಿ, ಬಸವ್ವ ಕೊಪ್ಪದ, ಸದ್ದಾಂ ಲಾಡಖಾನ, ಚಂದ್ರು ಚವ್ಹಾಣ, ರತ್ನಾ ಪೂಜಾರ, ಮಹಾದೇವಿ ಕಾಳೆ, ಜೋರಂ, ಮಾಬುಸಾಬ ಮಹೇಶಿ ಮೇಲಿನಮನಿ, ನೇತ್ರಾವತಿ ನೇಕಾರ, ರಮಜಾನಸಾಬ ಲೋಕಾಪೂರ, ಸಲೀಮಾ ಬೋಲೆಖಾನ, ಹಸೀನಾ ಮಕಾಂದಾರ, ದಾವ;ಸಾಬ ಶೇಖ, ದ್ರಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಅಮೀನಾ ಭಾಂಗಿ, ಬೈರಮಟ್ಟಿ, ಅಲ್ಲಾಭಕ್ಷ ಗದಗಿನ, ಅಲ್ಲಾಭಕ್ಷ ಮುಲ್ಲಾ, ರಾಜು, ಸದ್ದಾಂ ಕಿಚಡಿ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಬಾಬು ಯಲಿಗಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-23-1653759888</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>