ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಜೂನ್ 2026
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ನರಗುಂದದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ, ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದ ಸುರಕೋಡ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 1:10 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 1:10 IST
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Karnataka

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