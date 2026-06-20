<p>ನರಗುಂದ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೈರನಹಟ್ಟಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದರ ರಥೋತ್ಸವ ಜೂನ್ 22 ರಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದರ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ಶಿವಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮಠದ ವಟುಗಳಿಂದ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ವಿರುಪಾಕ್ಷಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಳಸ ತರುವುದು, ಚಿಕ್ಕೊಪ್ಪದ ಫಕೀರಗೌಡ ಕಲ್ಲನಗೌಡ್ರ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ತೇರಿನ ಹಗ್ಗ ತರುವುದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ, ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮೂರ್ತಿಯ ಉತ್ಸವ (ಉಚ್ಚಾಯ) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. 23ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಕಡಬಿನ ಕಾಳಗ ನಡೆಯುವುದು ಎಂದು ಶ್ರೀಮಠದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-23-1853674296</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>