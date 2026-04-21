‘ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ಕಲಿಸಿ’

ನರಗುಂದ: ಆಧುನಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್, ಟಿವಿಗೆ ಮಾರುಹೋಗಿ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮರೆಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ರೂಡಿಸಿ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಬಸವಕೇಂದ್ರದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬಸವಣ್ಣನವರು ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಸಾರಿದರು. ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಚನವು ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಶಾಂತಿ,ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಸವತತ್ವದ ತಳಹದಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಗಳು ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ನಡೆಯದೇ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ವಾಗಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಎಂದರು .</p>.<p>ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದ ಶಿರೋಳ ಬಿಸಿಎಂ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಪ್ರಭಾಕರ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ, ಬಸವಣ್ಣನವರು ವಿಶ್ವ ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾರ್ಶನಿಕ. ಅವರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶ್ರೀಶೈಲ ತಳವಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅರಿತು ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಸವಕೇಂದ್ರದ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಕಂಠಿ, ವಿ.ಎನ್.ಕೊಳ್ಳಿಯವರ, ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬಸವಕೇಂದ್ರದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯಪರಿಷತ್ ನ ಹಾಗೂ ಕದಳಿ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ: ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಚನಕಂಠಪಾಠ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಜೇತರಾದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗದ ಶ್ರಾವಣಿ ನವಲಗುಂದ, ಪ್ರಣಮ್ಯ ಗುಜಮಾಗಡಿ ಶಾಂತಾ ಸುರಕೋಡ, ಪ್ರೌಢ ವಿಭಾಗದ ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ಸುಬ್ರ ಮಾಲಾ ಕುರಿ, ಮಧುಶ್ರೀ ಮಠಪತಿ, ನಿವೇದಿತಾ ಯಾವಗಲ್ರವರಿಗೆ ಶಾಸಕ ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೆರವಣಿಗೆ: ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಬಸವಣ್ಣ ನವರ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಕಲ ವಾದ್ಯಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260421-23-1029740138</p>