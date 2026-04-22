ಗೋಣಿಚೀಲ ಕೊರತೆ: ಕಡಲೆ ಖರೀದಿ ಸ್ಥಗಿತ

ಬಸವರಾಜ ಹಲಕುರ್ಕಿ

ನರಗುಂದ: ಪಟ್ಟಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 12 ದಿನಗಳಿಂದ ಗೋಣಿಚೀಲಗಳು ಬಾರದೆ, ಕಡಲೆ ಖರೀದಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ರೈತರು ಕಡಲೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಚಾತಕಪಕ್ಷಿಗಳಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಡಿ ಕಡಲೆ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭವಾದರೂ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಡಲೆ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತ್ತು. ಕಡಲೆ ಖರೀದಿಯೂ ನಡೆಯಿತು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಣವೂ ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಗೋಣಿಚೀಲ ಪೂರೈಸಬೇಕಾದ ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಎಂ.ಎಫ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಕಡಲೆ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಾದ ಪಟ್ಟಣದ ಟಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಿಕೆಪಿಎಸ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಗೋಣಿ ಚೀಲ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ಅಸಹಾಯಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಆತಂಕ: ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರೊಳಗೆ ಕಡಲೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಲೆ ಖರೀದಿ ಬಾಕಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಗಡುವಿನೊಳಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವರೇ, ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಆತಂಕ ರೈತರಲ್ಲಿದೆ.

ಈ ಸಾಲಿನ ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಖುಷ್ಕಿ ಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಲೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಳುವರಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಸಿಗದ ಕಾರಣ, ಸರ್ಕಾರ ಆರಂಭಿಸಿದ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಿದೆ. ನೋಂದಾಯಿತ ರೈತರ ಪೈಕಿ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ರೈತರಷ್ಟೇ ಕಡಲೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ನೋಂದಣಿ: 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 30ರಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಡಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಲು ಆದೇಶ ಮಾಡಿತು. ಅದರಂತೆ ಪಟ್ಟಣದ ಟಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕ ನರಗುಂದ, ಜಗಾಪೂರ, ಶಿರೋಳ, ಸುರಕೋಡ, ಸಂಕದಾಳ, ಕೊಣ್ಣೂರ, ಹಿರೇಕೊಪ್ಪ, ಖಾನಾಪೂರದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ರೈತ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 20,732 ರೈತರು ಕಡಲೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಡಲೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿ ದಿನ ರೈತರು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಣಿ ಚೀಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಹಜ ಉತ್ತರ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ರೋಸಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ