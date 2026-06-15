ಸೋಮವಾರ, 15 ಜೂನ್ 2026
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ನರಗುಂದದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 25 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಉಚಿತ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ವಿತರಣೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಜೂನ್ 2026, 1:09 IST
Last Updated : 15 ಜೂನ್ 2026, 1:09 IST
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