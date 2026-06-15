ನರಗುಂದದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 25 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಉಚಿತ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ವಿತರಣೆ

<p>ನರಗುಂದ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೈರನಹಟ್ಟಿ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ವಿರಕ್ತಮಠದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಸಾಹಿತಿ ಅರ್ಜುನ ಗೊಳಸಂಗಿ ತಮ್ಮ ಸುಪುತ್ರ ದಿವಂಗತ ಜೀವನ ಅರ್ಜುನ ಗೊಳಸಂಗಿ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು 50 ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ₹ 25 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ವಿತರಿಸಿ ಆಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಬೆಳಗಾವಿ ಆರ್ಪಿಡಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರೊ. ಹರೀಶ ಕೋಲಕಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಸಿಹಿ ಹಂಚುವಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಗಿರದೇ ಮಠದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ವಿತರಿಸಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅರ್ಜುನ ಗೊಳಸಂಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಲಕ್ಮೀಶ, ಗುರಗುಂಟಾದ ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೊಪ್ಪದ, ಶಿರಸಿಯ ಎಂಇಎಸ್ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯಮಹಾಂತೇಶ ದೇವರ ಕಿರಣ ಲಕ್ಮೀಶ, ಕೃಷ್ಣಾ ಕಡಿಯವರ ಆರ್.ಡಿ.ನೂಲ್ವಿ, ರೇಖಾ ಕೋಲಕಾರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗೊಳಸಂಗಿ, ರೇಖಾ ಕೊಪ್ಪದ, ರವಿ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಶ್ರುತಿ ಗೊಳಸಂಗಿ, ಕೃಷ್ಣಾ, ಗೌತಮಿ, ಕೀರ್ತಿ ಕೊಪ್ಪದ, ಮಠದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಹಾಂತೇಶ. ಹಿರೇಮಠ ಹಾಗೂ ಮಠದ ಭಕ್ತರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-23-1395741606</p>