ಡಯಾಲಿಸಿಸ್: ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

ಬಸವರಾಜ ಹಲಕುರ್ಕಿ

ನರಗುಂದ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಭಾಸ್ಕರರಾವ್ ಭಾವೆ (ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ) ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನರಗುಂದ ಜತೆಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸವದತ್ತಿ, ರಾಮದುರ್ಗ, ಬಾದಾಮಿ, ನವಲಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೋಗಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ದಿನೇದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.

ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಎರಡು ಯಂತ್ರಗಳಷ್ಟೇ ಇದ್ದು, ರೋಗಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸೇವೆ ನೀಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಗೂ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೂ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ನರಗುಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈಗಾಗಲೇ 18 ಮಂದಿ ನಿಯಮಿತ ರೋಗಿಗಳಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಆರು ಮಂದಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಯುವ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಈಗ ಇರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಾಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತುರ್ತಾಗಿ ಎರಡು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಯಂತ್ರವನ್ನಾದರೂ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಸುಮಾರು ₹3 ಸಾವಿರ ವೆಚ್ಚವಾಗುವುದರಿಂದ ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ರೋಗಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 24 ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ 75ರ ವಯೋಮಾನದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ರೋಗಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಸಲ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.30ಕ್ಕೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಆರಂಭವಾದರೆ ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 9ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೋಗಿಗಳಂತೆ ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಆರು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ, ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತವನ್ನು ರಾತ್ರಿ 9ರಿಂದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12–1ರವರೆಗೆ ನಡೆಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ರಾತ್ರಿ ತಡವಾಗಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ದೂರದ ಊರುಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವುದು, ಊಟ ಹಾಗೂ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ವಯೋವೃದ್ಧರು ಹಾಗೂ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ಈ ವೇಳೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ.

'ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಯಂತ್ರ ಪೂರೈಸಬೇಕು ಎಂದು ಘಟಕದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗೆ ರೋಗಿಗಳು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ನಡೆಸಲು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿದ ಘಟಕ ಇದೆ. ಎರಡು ಆಧುನಿಕ ಯಂತ್ರಗಳು ಇವೆ. ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತ ಡಿಸಿಡಿಸಿ ಕಂಪನಿ ಸಮರ್ಪಕ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಇರುವ 18 ರೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕಾದಿರುವ ಇನ್ನೂ ಆರು ರೋಗಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 24 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಎರಡೇ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಘಟಕದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಸಹಾಯಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ