ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಸುಖ ಸಂಸಾರ

ನರಗುಂದ: 'ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ದಂಪತಿಗಳು ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಬೇಕು. ಅತ್ತೆ–ಸೊಸೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ–ಮಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಸಂಸಾರ ಸುಖವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಮುನವಳ್ಳಿಯ ಸೋಮಶೇಖರ ಮಠದ ಮುರಘೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ವಿರಕ್ತಮಠದ ಕರ್ತೃ ಚನ್ನಬಸವ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ 157ನೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು, ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಸೊಸೆಯು ಅತ್ತೆ–ಮಾವನನ್ನು ತಂದೆ–ತಾಯಿಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣರ ಮೂಲಕ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡವು. ಈಗಲೂ, ಮಠಗಳೇ ಇವುಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಆರ್. ಯಾವಗಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳ ಅಗತ್ಯ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಮಠಗಳು ಇಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>22 ಜೋಡಿಗಳು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟವು.</p>.<p>ಮೂಲೆಗದ್ದಿಯ ಅಭಿನವ ಚನ್ನಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಪಂಚಗ್ರಹ ಗುಡ್ಡ ಹಿರೇಮಠದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಪ್ರಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ವಿರಕ್ತಮಠದ ಗುರುದೇವ ದೇವರು, ಭೈರನಹಟ್ಟಿ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ವಿರಕ್ತಮಠದ ಶಾಂತಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಎಸ್.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ, ರಾಜು ಕಲಾಲ, ಅಶೋಕ ಗೋವೇಶ್ವರ, ಚನ್ನು ನೀಲಗುಂದ, ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಪ್ಪ ಹೊಸಕೇರಿ, ಶಂಕ್ರಯ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಪ್ರಶಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>