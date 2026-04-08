ನರಗುಂದಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಭೇಟಿ: ಜಗಜೀವನರಾಮ್‌ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ನಮನ

ನರಗುಂದ: ಪಟ್ಟಣದ ಸೋಮಾಪೂರ ಓಣಿ ಬಳಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ವಿಜಯಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿನ ಬಾಬುಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಧ್ವಜ ಸ್ಥಂಭಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಆಹಾರ ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಚ್.ಮುನಿಯಪ್ಪ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನರಗುಂದಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಪುತ್ಥಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಹೊಸಕೋಟೆ,ಕೆ. ಬಿ. ಶಿವಣ್ಣ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವನಾಥ, ಡಾ.ಮುತ್ತು ಸುರಕೋಡ, ದತ್ತು ಜೋಗನ್ನವರ, ವಿಜಯ ಛಲವಾದಿ, ಗುರು ಕೆಂಗಾರಕರ, ಫೈಝಲ್ ಕುರಹಟ್ಟಿ, ಯಶವಂತ ನಡುವಿನಮನಿ, ಕಿರಣ ಜೋಗನ್ನವರ, ನವೀನ ಜೋಗನ್ನವರ, ರವಿ ಚಿಂತಾಲ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>