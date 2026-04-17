ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ

ನರಗುಂದ: ಪಟ್ಟಣದ ಭಾಸ್ಕರರಾವ್ ಭಾವೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಘಟಕ ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಗುರುವಾರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>'ಇರುವ ಎರಡು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಘಟಕಗಳಿಗೆ 17 ರೋಗಿಗಳು ಇದ್ದೇವೆ. ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರ ಸಲ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಘಟಕ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಸಲ ಮನವಿ ನೀಡಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಧರಣಿ ನಿರತ ರೋಗಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶರೀಫ ರೋಣದ ಅವರು, ಈಗಾಗಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಘಟಕಗಳು ಇದ್ದು, 17 ರೋಗಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರ ಯಂತ್ರಗಳು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾದರೆ ಮೂರು ಪಾಳೆಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮೂರೇ ಪಾಳೆಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 17ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೈದ್ಯರು ನಾಲ್ಕನೇಯ ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಸೇವೆ ನೀಡಲು ಸಿದ್ದರಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ 6 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ, ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ನಾವು ತೆರಳುವುದು ಹೇಗೆ?, ಇದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಜಡೇಶ ಭದ್ರಗೌಡ್ರ ರಿಗೆ ರೋಗಿಗಳು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾ.ಭದ್ರಗೌಡ್ರ ' ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಎರಡು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಘಟಕಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 17 ರೋಗಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. 6 ರೋಗಿಗಳು ವೇಟಿಂಗನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೇವೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೂರು ಪಾಳೆಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಮೂರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ , ಶಾಸಕರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಂತ್ರಗಳು ಬರುವವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಳೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸುರೇಶ ಜಾಧವ, ಹಸನಸಾಹೇಬ ಮಟಗೇರ, ಶಿವಾನಂದ ಮಾಗುಂಡನವರ, ಶರಣಪ್ಪ ಜಗಾಪುರ, ರಮೇಶ ಪಾಟೀಲ, ಶಿವಾನಿ ರಾಯನಗೌಡ್ರ, ಸಕ್ರೆಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>