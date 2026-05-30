ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮದ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರ ಸಹಕಾರಿ: ಗುರು ಸಿದ್ಧವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ

ನರಗುಂದ: 'ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಂಡ–ಹೆಂಡತಿ ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು. ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬರುವ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು. ದುಶ್ಚಟಗಳಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು' ಎಂದು ಗುರು ಸಿದ್ಧವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದರು.

ಪಟ್ಟಣದ ರೋಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನಡೆದ ಮದ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ದುಶ್ಚಟಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ವೀರೇಂದ್ರಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣದಮದ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ.ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮದ್ಯವರ್ಜನಶಿಬಿರ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ನಟರಾಜ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈವರೆಗೆ ನಡೆದ 2059 ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ 36 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಮದ್ಯವ್ಯಸನ ತೊರೆಯುವುದಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸಂಘದಿಂದ ಸದ್ಯ 58 ಸೇವಾಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮದ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ ಮೆಣಸಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮದ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಬಾರದು. ದುಶ್ಚಟ ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಿಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಾಗೇಶ ವೈ, ಕೇಶವ ದೇವಾಂಗ, ಕೊಪ್ಪಳ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಜೆ, ಶಿವಾನಂದ ಬೆಂತೂರು, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜು ಕಲಾಲ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಶಿಬಿರದ ಕೊನೆಯ ದಿನ 93 ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮರುಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು.

ಯಲ್ಲಪ್ಪಗೌಡ್ರ ನಾಯ್ಕರ, ಶಿವಾನಂದ ಬೆಂತೂರ, ಎಚ್.ಬಿ. ಅಸೂಟಿ, ನೀಲಪ್ಪ ಗುಡದನ್ನವರ, ಸಂಗಮೇಶ ಕೊಳ್ಳಿಯವರ, ಉಮಾ ದ್ಯಾವನೂರ, ಜೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ವಿ.ಎನ್. ಕೊಳ್ಳಿಯವರ, ಚನ್ನಪ್ಪ ಕಂಠಿ, ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಮಾಲತಿ ದಿನೇಶ, ಶಂಕರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ರಾಜೇಸಾಬ ತಹಶೀಲ್ದಾರ, ಆನಂದ ಗೌಳಿ, ನವಜೀವನ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಶೌರ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿಯವರು ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260530-23-1887966516