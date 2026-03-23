‘ಸುರಕೋಡ: ಸ್ಮಶಾನ ಸೌಕರ್ಯ ಅವಶ್ಯ’

ನರಗುಂದ: 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುರಕೋಡ ನವಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನದ ಕೊರತೆ ಇದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಶಾಸಕರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಬಿ. ಕರಿಗೌಡ್ರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ₹2.50 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಸುರಕೋಡ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡು ನವಗ್ರಾಮ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸಿಗಬೇಕು. ಶಾಸಕ ಸಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಅತಿಕ್ರಮಣವಾದ ಜಾಗ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಎಸ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಶಾಸಕ ಸಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲರ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಜೆ.ಎ. ಮುಲ್ಲಾನವರ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಚ್.ಎಸ್. ಚಟ್ರಿ, ಮುತ್ತಯ್ಯ ಚಿಕ್ಕಮಠ, ರುದ್ರಗೌಡ ಆಡೂರ, ನಾಗನಗೌಡ ಬಳಗಾನೂರ, ಬಸನಗೌಡ ಲಿಂಗದಾಳ, ಪುಷ್ಪಾ ಪಿಡ್ಡಣ್ಣವರ, ಮಲರಡ್ಡಿ ಅಜರಡ್ಡಿ, ಪಿಡಿಒ ಎಚ್.ಎಸ್ ಚಟ್ರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260323-23-1983192474