ನರಗುಂದ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಾಡಿಗೆ, ಠೇವಣಿ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಆಗ್ರಹ

<p>ನರಗುಂದ: ನೂತನ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸಲು ಪುರಸಭೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಭರಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಗುರುವಾರ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶಗಳ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯರು ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಸವರಾಜ ತಾವರೆ, ‘ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಪುರಸಭೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಠೇವಣಿ ಭರಿಸಲು ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಳೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದಂತಹ ಹಳೆಯ ಬಾಡಿಗೆಗಿಂತ ಶೇ 10ರಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾವಳಿಯಂತೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಟ್ಟಣ ಮಾರಾಟ ಸಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ದರ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಬೇಕು. ಗದಗ– ಬೆಟಗೇರಿಯ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದಂತ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಹಿತ ಕಾಯಬೇಕು’ ಎಂದು ತಾವರೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪರವಾಗಿ ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಂಗಮೇಶ ಬ್ಯಾಳಿ ಈ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಸ್.ಎಂ.ನಾಲಬಂದ, ಮೋದಿನಸಾಬ, ಮುಬಾರಕ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಸಿ.ಆರ್.ಬಾಣಕಾರ, ಹುಸೇನಸಾಬ ಕುಂದಗೋಳ, ಎಂಎ.ಕುಂಕುಮಗಾರ, ಎಂ.ಎಂ.ಕುಷ್ಟಗಿ, ಮುತ್ತಪ್ಪ ಕಲಾಲ, ಎಂ.ಡಿ.ಸಿಂದಗಿ, ಎಂ.ಎಚ್.ಸಕಲಿ, ಅಮೀನವ್ವ ಅತ್ತಾರ, ಫಕೀರಮ್ಮ ಮೇಲಿನಮನಿ, ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-23-2118586143</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>