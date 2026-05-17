ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಯುವಕರ ದುರ್ಮರಣ

<p>ನರಗುಂದ: ಅಪರಿಚಿತ ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ನರಗುಂದದ ಮೂರು ಜನ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ದುರ್ಮರಣಕ್ಕೆ ಈಡಾದ ಘಟನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೂಲಿಕಟ್ಟಿ-ಹಳಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯದ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮೃತಪಟ್ಟವರು ನರಗುಂದದ ದಂಡಾಪುರ ಕುರುಬಗೇರಿ ಓಣಿಯ ನಿಂಗಪ್ಪ ನೀಲಪ್ಪ ಮಾಟರಂಗಿ (ಬೆಳಹಾರ) (25), ಭೀಮಶಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಾರಕೇರ (24), ಲೋಕೇಶ ಬಾರಕೇರ(ಅರಭೂತನವರ) (25) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನರಗುಂದದ ಮಹಾಂತೇಶ ಸವದತ್ತಿ ಎಂಬುವರು ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಕ್ಕೇರಿ ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಬಡಾವಣೆಯ ಗುರು- ಹಿರಿಯರು, ದೊಡ್ಡ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತೆರಳಿದರೆ ಇವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಯಕ್ಕೇರಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ದೇವರ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳುವಾಗ ಅಪರಿಚಿತ ವಾಹನ ಬೈಕ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ನಿಂಗಪ್ಪ ಮಾಟರಂಗಿ ಹಾಗೂ ಭೀಮಶಿ ಬಾರಕೇರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕೇಶ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಬಾರಕೇರ (ಒರಭೂತನವರ)(24) ನರಗುಂದದ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಸರ್ಕಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸವದತ್ತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260517-23-346069245</p>