ನರೇಗಲ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಭಜನೆ ಸಂಪನ್ನ

<p>ನರೇಗಲ್: ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಅಂಗವಾಗಿ ತಿಂಗಳಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಲಾದ ಭಜನೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟಣದ ಅನಸೂಯಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದವರು ಬುಧವಾರ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಧ್ಯಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಅಧಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ದಾನ, ಮಾಡುವ ಭಜನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಿಖಿತಾ ಗ್ರಾಮಪುರೋಹಿತ ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಕಥಾಮೃತ ಓದಿದರು. 33 ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ನಂತರ ಕೋಲಾಟ ಆಡಿದರು.</p>.<p>ಭಾರತಿಬಾಯಿ ಗ್ರಾಮಪುರೋಹಿತ, ಅರ್ಚನಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಜಯಶ್ರೀ ಗ್ರಾಮಪುರೋಹಿತ, ಪದ್ಮಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಡಾ. ಸಪ್ನಾ ಕಾಳೆ, ಸನ್ಮತಿ ಸದರಜೋಶಿ, ಅನಿತಾ ಗ್ರಾಮಪುರೋಹಿತ, ದೀಪಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಪರಿಮಳಾ ಗ್ರಾಮಪುರೋಹಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-23-2056971772</p>