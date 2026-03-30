ಗೊಂದಲದ ಗೂಡಾದ ನರೇಗಲ್‌ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು

<p>ನರೇಗಲ್: ರೈತರು, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಬಡವರು, ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಲ್ಯ ಅರಳುವುದೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ. ಆದರೆ, ನರೇಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಅನೇಕ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಟ್ಟಡವಿದ್ದರೂ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ 3ನೇ ವಾರ್ಡ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಮಜರೆ ಹಳ್ಳಿ ಎನ್.ಎಂ.ಮಲ್ಲಾಪುರ, ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೊನಿ ಹಾಗೂ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ನಗರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಎನ್.ಎಂ.ಮಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಹೋಗಲು 3 ಕಿ.ಮೀ ಆಗುತ್ತದೆ. ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ನೀರು ತುಂಬಿರುವ ದೊಡ್ಡದಾದ ಕಲ್ಲಿನ ಕಣವಿ ಇದೆ. ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡುವ ರೋಣ-ನರೇಗಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಿನ ಕಂಟಿಗಳಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎನ್.ಎಂ.ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಕ್ಕಳು ಇಂದಿಗೂ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಪಾಲಕರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಭಯಪಟ್ಟು ಕಾನ್ವೆಂಟ್ಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅದೇ ರೀತಿ, ಎಂಟನೇ ವಾರ್ಡ್ನ ಮಜರೆ ಹಳ್ಳಿ, ದ್ಯಾಂಪುರದಲ್ಲಿಯೂ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ. ದ್ಯಾಂಪುರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ 150 ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ದಲಿತ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಕುರಿಗಾಹಿಗಳು, ಕೃಷಿಕರು, ಬಡವರು ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಕ್ಕಳೂ ಸಹ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಅಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳು 2 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಏಳನೇ ವಾರ್ಡ್ನ ಭಾಗ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಹೋಗಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಹಳ್ಳ ಮತ್ತು ಸ್ಮಶಾನವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾಲಕರು ಭಯಪಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಮಜರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ ಎನ್ನುವ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಅಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ, ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ, ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಾತೃ ವಂದನಾ, ಮಾತೃಪೂರ್ಣ, ಮಾತೃಶ್ರೀ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆಗಳ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೂತನ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಮಲ್ಲಾಪುರ ಹಾಗೂ ದ್ಯಾಂಪುರದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಏಳನೇ ವಾರ್ಡ್ ದರ್ಗಾದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ 129ನೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರಿನ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ದಾಟಿ ನೂತನ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಿನಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಸಿದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ದರ್ಗಾದ ಓಣಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ನಾಗರಕೆರೆಯ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಗವನ್ನು ಕೆಲವರು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒತ್ತುವರಿ ತೆರುವುಗೊಳಿಸಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಆಸೀಫ್ ಹೊಸಮನಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಜಾಗದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪಟ್ಟಣದ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗವಿದ್ದರೂ ಜನರು, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಅಂಗನಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕೊಡಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಕರು ತಮ್ಮ ವಾಹನ, ಸರಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ಅನುದಾನ ಬಂದಾಗ ಜಾಗ ಕೊಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಊರ ಹೊರಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈಗ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಡಗಳು ದೂರವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನರೇಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ, ಕಡೆತೋಟದವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿರುವ 124ನೇ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹಳೇ ಸಂತೆ ಬಜಾರದಲ್ಲಿರುವ 126ನೇ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಜಾಗ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಲವತ್ತುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಅವರವರಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆಯಾ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ತಪ್ಪುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260330-23-2084055637</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>