ಬೇಲದ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು

<p><em>ಚಂದ್ರು ಎಂ. ರಾಥೋಡ್</em></p>.<p>ನರೇಗಲ್: ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಬೇಲದ/ ಬೆಳವಲದ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹುಡುಕಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಚರಿಸುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು.</p>.<p>ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಸುವ ಹಾಗೂ ಮಾನವನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶ ಪೂರೈಸುವ ಬೇಲದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಪಾನಕ ರುಚಿಕರ, ಆರೋಗ್ಯಕರವೂ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗ್ರಾಮೀಣರ ಅಭಿಮತ. ಹಾಗಾಗಿ, ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಬೇಲದ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕ.</p>.<p>ಬೇಲದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವವರ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ. ಹೊಲದ ಬದು, ಕೆರೆಗಳ ಸುತ್ತ, ಕುರುಚಲು ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಕಡಿಮೆ. ಬೇಲದ ಗಿಡಗಳು ಕಂಡಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ, ತರುವುದು ಹಳ್ಳಿಗರ ವಾಡಿಕೆ.</p>.<p>‘ಬೇಲದ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಗೂ ಇದು ಸಹಕಾರಿ. ಪ್ರತಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತಂದು, ಸಿಪ್ಪೆ ತಗೆದು, ಒಳ ತಿರುಳನ್ನಷ್ಟೇ ಬಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಹಿರಿಯರಾದ ಬಸವರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ, ಲೋಕಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ರಸ್ತೆ ಬದಿ, ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಜತೆ ಇಂತಹ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಹಾಗೂ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿರಳವಾದ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿ– ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರೀನ್ ಆರ್ಮಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ಸಂಗಮೇಶ ಬಾಗೂರ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-23-1736586838</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>