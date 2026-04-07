‘ಗಣತಿದಾರರು ನಿಖರ ಅಂಶ ದಾಖಲಿಸಿ’

ನರೇಗಲ್: ಗಣತಿಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಡೆದು ಮನೆಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ತಪ್ಪುರಹಿತ ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ಲೇಶ ಪಚ್ಚಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನರೇಗಲ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಜನಗಣತಿ-2027 ರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಗಣತಿದಾರರ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಜನಗಣತಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸ್ವಯಂ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಮನೆ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಗಣತಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಗಣತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಜನಗಣತಿ ತರಬೇತಿದಾರ ಬಸವರಾಜ ಗಿರಿತಮ್ಮಣ್ಣವರ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಆರ್. ಎಸ್. ನರೇಗಲ್, ವಿ. ಎ. ಕುಂಬಾರ, ಶಿವಾನಂದ ಎಫ್. ಗೋಗೆರಿ, ಬಾಲು ಕಳಕಣ್ಣವರ, ಎಂ. ಎಚ್. ಸೀತಿಮನಿ, ರಮೇಶ ವೈ. ಹಲಗಿಯವರ, ಎ. ಎಸ್. ಮೇಣಸಗಿ, ನಾಜೀಮಾ ಬೇಲೆರಿ, ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಣ್ಣವರ, ಆರೀಫ್ ಮಿರ್ಜಾ, ನೀಲಪ್ಪ ಚಳ್ಳಮರದ, ಉದಯ ಮುದೇನಗುಡಿ, ಮಣಿಕಂಠ ಹೂಗಾರ, ಕಾವ್ಯಾ ಅರವಟಗಿಮಠ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಹೊಸಮನಿ, ರೇಣುಕಾ ಕಳಕಣ್ಣವರ, ಚಿದಂಬರ ಹುಣಸೀಮರದ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>