ಬಡವರು, ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಹಣ, ವಸ್ತ್ರ ದಾನ

ನರೇಗಲ್: ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೋಬಳಿಯಾದ್ಯಾಂತ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಈದ್–ಉಲ್–ಫಿತ್ರ್ ಅನ್ನು ಶನಿವಾರ ಶ್ರದ್ಧಾ–ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು.

ಪಟ್ಟಣದ ಗದಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದವರು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು. ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಳಿಕ ಪರಸ್ಪರ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಯಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಬಡವರು, ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಹಣ, ಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ನರೇಗಲ್ ಹೋಬಳಿಯ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ, ಯರೇಬೇಲೇರಿ, ಕುರುಡಗಿ, ಡ.ಸ. ಹಡಗಲಿ, ನಿಡಗುಂದಿ, ಮಾರನಬಸರಿ, ಗುಜಮಾಗಡಿ, ಹೊಸಳ್ಳಿ, ಹಾಲಕೆರೆ, ಕೋಚಲಾಪುರ, ಜಕ್ಕಲಿ, ಕಳಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿತ್ತು. ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆದು, ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ಊಟ ಬಡಿಸಿದರು.

ದರ್ಗಾದ ಮಂಜೂರ ಹುಸೇನ್ ಶ್ಯಾವಲಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಎ.ಎ. ನವಲಗುಂದ, ಅಲ್ಲಾಬಕ್ಷಿ ನದಾಫ್, ಸದ್ದಾಂ ನಶೇಖಾನ್, ದಾವುದ್ ಅಲಿ ಕುದರಿ, ನಜೀರ ಹದ್ಲಿ, ಮಲಿಕಸಾಬ್ ರೋಣದ, ಸಮೀರ ಬಳಬಟ್ಟಿ, ರಫೀಕ್ ನದಾಫ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260322-23-412904326