ಕಣ್ಣಿನ ಆರೈಕೆಗೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲು ಸಲಹೆ

ನರೇಗಲ್: ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಅಂಗವೆಂದರೆ ಕಣ್ಣು. ಅದರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು. ಇಂತಹ ಉಚಿತ ಶಿಬಿರಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಆರ್.ಕೆ.ಗಚ್ಚಿನಮಠ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನರೇಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಕೋಡಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಂಕ್ರಯ್ಯ ಕೋರಧಾನ್ಯಮಠ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಅಂಗವಾಗಿ ಎಂ. ಎಂ. ಜೋಶಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿಕೊಪ್ಪದ ಅಕ್ಕನ ಬಳಗದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಉಚಿತ ನೇತ್ರ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮನುಷ್ಯನ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಮನೆಮದ್ದು ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮನೆಮದ್ದು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಪರಿಸರದ ಜೊತೆಗೆ ಸ೦ಪರ್ಕವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಕಣ್ಣು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಸಾಮಾನ್ಯರು ಇಂತಹ ಉಚಿತ ನೇತ್ರ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಿಬಿರಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬೇಕು</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾ.ವೀರೇಶ ಕೋರಧಾನ್ಯಮಠ, ಇಂದಿನ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನ, ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಿಂದ ನಿತ್ಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ವೈಪರೀತ್ಯ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಜತೆಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ ಬೇಕೆಂದು ಮನಸ್ಸು ತುಡಿ ಯುತ್ತಿತ್ತು. ಸ್ಥಳೀಯರ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ನೇತ್ರ ತಪಾಸಣೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಅರುಣ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಉಮಾ ದೇವಿ ಕೋರಧಾನ್ಯಮಠ, ಡಾ.ಪ್ರಕಾಶ ಗುರುವಡೆಯರ, ಎಂ.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಯ್ಯನಮಠ, ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಗಯ್ಯ ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿಮಠ, ಅಕ್ಕನ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ನಾಶಿಪುಡಿ, ಶಿವಬಸಯ್ಯ ಕೋರಧಾನ್ಯಮಠ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷಯ್ಯ ಕುರಡಗಿ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷಯ್ಯ ಹಿರೆವಡೆ ಯರ, ಬಸನಗೌಡ ಉದ್ದಣ್ಣವರ, ನೇತ್ರ ಸಹಾಯಕ ಉಮರ, ಸೌಜನ್ಯ ಕೋರ ಧಾನ್ಯಮಠ, ಸಾವಿತ್ರಿ ಕೋರಧಾನ್ಯಮಠ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>