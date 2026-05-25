ನರೇಗಲ್: ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಗೆ ಮೈದುಂಬಿದ ಹಳ್ಳ

ನರೇಗಲ್: ಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಹೋಬಳಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ನಸುಕಿನವರೆಗೆ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು.

ಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಂಡಿವೆಯಾದರೂ, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲಾಗದಂತೆ ವಾತಾವರವಿದೆ. ಚೆಕ್ಡ್ಯಾಂ, ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ, ಕಲ್ಲಿನ ಕಣವೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾರನಬಸರಿ ಹಳ್ಳ, ಜಕ್ಕಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸರ ಹಳ್ಳ, ಗಜೇಂದ್ರಡ ಮಾರ್ಗದ ಗಡ್ಡಿಹಳ್ಳ, ಸಣ್ಣಹಳ್ಳ, ಕೋಟುಮಚಗಿ ಹಳ್ಳ ತುಂಬಿ ಹರಿದಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಕೃಷಿಕರು ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಕಾತುರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಜಕ್ಕಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸರ ಹಳ್ಳ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಮುಳ್ಳಿನ ಕೊಂಪೆಯು ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿದ್ದಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಕ್ಕಲಿ–ರೋಣ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಸಮಯ ಸಂಚಾರ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿತು. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರೋಣದಿಂದ ಜಕ್ಕಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ, ಈ ಮುಳ್ಳಿನ ಕೊಂಪೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಬಸ್ಗಳು ರೋಣಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದವು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು.

ಹಾಲಕೆರೆ ಮಾರ್ಗದ ಹಳ್ಳದ ಎರಡು ಬದಿಯ ಮಣ್ಣು, ಮಳೆಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಕಿತ್ತುಹೋಗಿದೆ.ರಭಸವಾಗಿ ಹರಿದ ನೀರು ಹಳ್ಳದ ಸುತ್ತಲಿನ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದೆ. ಇದು, ಹಳ್ಳದ ಬದಿ ರೈತರು ಆತಂಕಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತು, ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.

'ಅಗಸರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪವನ ಶಕ್ತಿ ಕಂಪನಿಯವರು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೂಲ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನೀರಿನ ಹರಿವಿಗೆ ತಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ