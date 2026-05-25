ನರೇಗಲ್: ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ತಪ್ಪದ ಪರದಾಟ

ನರೇಗಲ್: ಸಮೀಪದ ಕೋಟುಮಚಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಜನರು ನಿತ್ಯವೂ ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಐದಾರು ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿರುವ ನೀರಿನ ಅಭಾವವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿದು, ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು ಸಹ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಅಳಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿವಾಸಿಗಳ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ.

ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು 8 ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕೋಟುಮಚಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದಾಜು 8 ಸಾವಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ನದಿ, ಕಾಲುವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದ ಮಡೇ ಹೊಲದ ಹೊಸಕೆರೆ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎರಡು ಕೆರೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿವೆ. ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ.

ದೂರದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ನೀರನ್ನು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನದಿಯಿಂದ ಬರುವ ಹಾಗೂ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲು ಗ್ರಾಮದ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಬೃಹತ್ ಜಲ ಸಂಗ್ರಹಾಗಾರ, ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಣಗಿನಹಾಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ವಹಣೆ, ಬೇಸಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸದ ಕಾರಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಹಾಹಾಕಾರ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ನೀರಿಗಾಗಿ ಜನರು ಖಾಲಿ ಕೊಡ ಹಿಡಿದು ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಸಹನೆಕಟ್ಟೆಯೂ ಒಡೆದಿದೆ.

ಹರ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಕಣಗಿನಹಾಳ ರಸ್ತೆ, ತಿಮ್ಮಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ತೊಂಡಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದ ಕೃಷಿ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದು ಕುಡಿಯುವಂತಾಗಿದೆ. 5 ಕಿ.ಮೀ.ಯಿಂದ 8 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರವಿರುವ ಕಾರಣ ಪುರುಷರು ಬೈಕ್, ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಡ, ಕ್ಯಾನ್, ಬ್ಯಾರಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಒತ್ತುವ ಗಾಡಿ ಅಥವಾ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೊಡಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು, ನೀರು ತಂದು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಜನರು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲವೇ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕೇವಲ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಕೊಡ ತುಂಬುವಷ್ಟು ನೀರು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದನ–ಕರುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಮಹಿಳೆಯರ ಅಳಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳ ಮೋಟರ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಪೈಪ್ಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಿ, ನೀರು ಪೋಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ, ಸಮಯ ನಿಗದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆಗ ನೀರು ಪೋಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೂ ಸಮಾನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದ