ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮರೆತ ಕಂಪನಿ: ಆಕ್ರೋಶ

<p>ನರೇಗಲ್: ಹೋಬಳಿಯ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಪವನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿರುವ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪವನ ವಿದ್ಯುತ್ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು, ಸೋಲಾರ್ ಕಂಪನಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಎಂಸಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಘಟಕದವರು ಅಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನರೇಗಲ್-ಜಕ್ಕಲಿ ಮಾರ್ಗದ ಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಹದ್ದಿನ ಹೊಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಪವನ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕದಲ್ಲಿ (ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್) ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ ಅಡವಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಎಂಬ ಯುವಕ ಈಗ ದೈಹಿಕ ನ್ಯೂನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಸ್ಒಪಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸದ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29ರಂದು ಪವನ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕದ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರೇನ್ ಗಾಡಿ ಹಾಗೂ ಟೇಲೆಂಡರ್ ವಾಹನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದಾಗ ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಂಬಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಆಗ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದ ಯುವಕನನ್ನು ಗದಗ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆತನ ದೇಹಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ತೀವ್ರ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>‘ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್-2,3,4,5, ಎಸ್-1 ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕೆಲುಬು ಮುರಿದಿವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಯುವಕನ ದೇಹದ ತುಂಬಾ ರಾಡ್, ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆತನ ಬೆನ್ನು ಬಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾಲು ಅಗಲ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೈಕ್, ಆಟೊ, ಬಸ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರೆ ದೇಹ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜೀವನಪರ್ಯಂತ 5 ಕೆ.ಜಿ.ಯಷ್ಟು ಭಾರವನ್ನು ಸಹ ಎತ್ತಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಡೆದಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಕುಂತಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಯುವಕನ ತಂದೆ ಅಡವಯ್ಯ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>‘ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಅವಘಡ ನಡೆದು ಯುವಕನು ಜೀವನ್ಮರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಹೋರಾಡಿದರೂ ಕಂಪನಿಯವರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಎಂಎಲ್ಸಿ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ. ಯುವಕನಿಗೆ ₹50 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ, ಕಾಯಂ ನೌಕರಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಖರ್ಚು ನೀಡುವ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಪುಸಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ನಂಬಿದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಾಗ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬಳಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮಂಜುನಾಥ ಬುರಡಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಖರ್ಚು ನೋಡಿಕೊಂಡ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯವರು, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾರು ಕಳುಹಿಸಿ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದೆರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಂಬಳ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನೌಕರಿಗೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಹಣ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಘಟಕದ ಎದುರು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಶನಿವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದೆವು’ ಎಂದು ಯುವಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಕಂಪನಿಯವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಬಳಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೋಣ ಸಿಪಿಐ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ರಮೇಶ ಜುಂಗಣ್ಣವರ ಕಂಪನಿ ಪರವಾಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕ ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಘಟಕರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ರೋಣ ದಲಿತ ಮುಖಂಡ ಮಂಜುನಾಥ ಚಲವಾದಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರಕರಣವು ಆರೇಳು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅವರವರಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮನವಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ವಿಂಡ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ರೋಣ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಗರಾಜ ಕೆ. ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260407-23-13114267</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>