ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌: ಜನ ಹೈರಾಣ

<p><em>ಪ್ರಜಾವಾಣಿಗೆ ವಾರ್ತೆ</em></p>.<p>ನರೇಗಲ್: ಹೋಬಳಿಯ ಮಾರನಬಸರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜಕ್ಕಲಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್ ಕಂಪನಿಯ ವಾಹನವು ಭಾನುವಾರ ಅಡ್ಡ ಸಿಲುಕಿದ ಪರಿಣಾಮ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು.</p>.<p>ಉದ್ದದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವಿಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿಂತಿತು. ಇದರಿಂದ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಜಾಗವಿಲ್ಲದೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಯಿತು. ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು, ವೃದ್ದರು ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಗೀಡಾದರು. ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾದ್ದರಿಂದ ವಿಂಡ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಜೆಸಿಬಿ ಮೂಲಕ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ನಂತರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ತೆರಳಿದರು.</p>.<p>ಕೆಲವು ಬೈಕ್ ಸವಾರರು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಜಮೀನುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿದರು. ಆದರೆ, ಕಾರು, ಬಸ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಾಹನಗಳು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದವು.</p>.<p>'ನರೇಗಲ್ ಹೋಬಳಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆಗಳಿದ್ದು, ವಿಂಡ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಸಿಲುಕಿದ ಘಟನೆಗಳೂ ನಡೆದಿವೆ. ಭಾರಿ ತೂಕದ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಣೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿವೆ. ಅಪಘಾತಗಳೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಸಹ ನಡೆದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿನಾಯಕ ಜರತಾರಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260420-23-1266239067</p>