ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ನಗದು ಕಳವು

ನರೇಗಲ್: ಸಮೀಪದ ನಿಡಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಈರಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಗಡಾದ ಎನ್ನುವವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ₹4.28 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಸಿಗೆಯ ಕಾರಣ ಮನೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿರುವ ಖದೀಮರು ₹69,500 ಮೌಲ್ಯದ ನೆಕ್ಲೇಸ್, ₹79,500 ಮೌಲ್ಯದ ಎರಡು ಸುತ್ತುಂಗರ, ₹79,000 ಮೌಲ್ಯದ ಲಾಕೇಟ್ಗಳಿದ್ದ ಎರಡು ಚೈನ್, ₹50 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಕಿವಿ ಓಲೆ, ₹25 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಹಳೇ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ, ₹50 ಸಾವಿರ ನಗದು, 1 ಟ್ರಂಕ್ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಕ್ ಎಸೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಟ್ರಂಕ್ ಹಾಗೂ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನಂತರ ನರೇಗಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>