<p>ನರೇಗಲ್: ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದ ರಸ್ತೆಯ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಹಾಗೂ ಏರಟೆಲ್ ಕಂಪನಿಯರು ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಬಲ್ಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತೋಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅನೇಕ ತಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಈಚೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಇದ ರಿಂದ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ತಗ್ಗುಗಳಿಂದ ಜನರು ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ‘ರಸ್ತೆ ಬದಿ ತಗ್ಗು: ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ’ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಜೂನ್ 13 ರಂದು ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶ ಸುತ್ತಲೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸೂಚನಾ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತಿರುವದ್ದವು. ಅನೇಕರು ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದವು. ಗದಗ, ಯಲಬುರ್ಗಾ, ಗಜೇಂದ್ರಗಡ, ಇಳಕಲ್ಲ, ಹುನಗುಂದ, ಕುಷ್ಟಗಿ, ರಾಯಚೂರ, ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಊರುಗಳಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗ ಇದಾಗಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತವೆ. ಹೆದ್ದಾರಿಯಾದರೂ ಸಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗದ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ವಾಹನ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಹನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವಾಗ ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ವಾಹನ ಸವಾ ರರಿಗೆ ತಗ್ಗು ಗೋಚರಿಸುವುತ್ತಿರ ಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಕೂಡ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ತಗ್ಗಿಗೆ ಸಿಲುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ವರದಿಯಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೆಗ್ಗು ಮುಚ್ಚಿಸಿ ದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಏರಟೆಲ್ ಕಂಪನಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಜಗದೀಶ ಚೌಕಿಮಠ, ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ನವರು ಕೆಬಲ್ ಅಳವಡಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಕೆಬಲ್ಗಳನ್ನು ತುಂಡ ರಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತೋಡಿದ್ದ ತಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮುಚ್ಚದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಹೋಗಿದ್ದರು ಇದರಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗ ದಂತೆ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಲ್ ಜೊತೆ ಜಂಟಿ ಯಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಿಎಸ್ಎನ್ಲ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಜೆಸಿಬಿ ಮೂಲಕ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ತಗ್ಗುಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮುಚ್ಚಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಲ್ ನವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಏರಟೆಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಸಂತೋಷ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನರೇಗಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ಐ ಐಶ್ವರ್ಯ ನಾಗರಾಳ ಮಾತ ನಾಡಿ, ಈ ಮೊದಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇವು. ಆದರೆ ಅವರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನ ವಹಿಸಿ ದ್ದರಿಂದ ಮರಳಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-23-290348369</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>