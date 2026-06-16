<p>ನರೇಗಲ್: ‘ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಾವಧಾನ ದಿಂದ ಕಾಯುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಯಾರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೀಘ್ರ ಫಲವೇ ಬೇಕು. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಶೀಘ್ರ ಫಲ ಕೊಡುವ ಕಲಿಯುದ ಭಗವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ’ ಎಂದು ಅರ್ಚಕ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಭಟ್ಟ ಸದರಜೋಶಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಅಂಗವಾಗಿ ನರೇಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 33 ದಂಪತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ದತ್ತಭಕ್ತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗ ರಾಜ ಗ್ರಾಮಪುರೋಹಿತ ಮಾತನಾಡಿ ದರು. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯ ಯಜಮಾನತ್ವವನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಅಥರ್ವ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ನ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ದೇಶಪಾಂಡೆ ದಂಪತಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಅನಸೂಯಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದವರು ಸತ್ಯನಾರಾ ಯಣನಿಗೆ 33 ಆರುತಿ ಬೆಳಗಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೋಟುಮಚಗಿ, ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ, ಜಕ್ಕಲಿ, ಮಾರನಬಸರಿ ಮತ್ತಿತರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿ ದ್ದರು. ಆದರ್ಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಘುನಾಥ ಕೊಂಡಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-23-1982573533</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>