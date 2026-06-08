ಆಯುರ್ವೇದ, ಯೋಗ ದೇಶದ ಶಕ್ತಿ ಎಂದ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ

<p>ನರಗುಂದ: ‘ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನು ತನ್ನ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ನೂರಾರು ರೋಗಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಯ ಗುಣವಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಹಾಗೂ ಯೋಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಶಕ್ತಿ’ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆಹಾರ ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾಸನ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಯಂ ಸಂಜೀವಿನಿ ಆಶ್ರಮದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಭಾರತ ವಿಕಾಸ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಬಿವಿಜಿ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವಯಂ ಸಂಜೀವಿನಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಸ್ವಯಂ ಸಂಜೀವಿನಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಕ್ಕೆ ರಚನಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಲು ಬಿವಿಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಔಷಧಿ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಕುಲ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ. ಬಿವಿಜಿ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜನರು ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳು ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಹೊರಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೊಪ್ಪಳ ಗವಿಮಠದ ಅಭಿನವ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಸುಖ ಎಂಬುದು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ, ಬಡವ ಮತ್ತು ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಸಹಜ. ಹೊಗಳಿಕೆ, ತೆಗಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಶರೀರದೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೇರಳ ಮಹಾಪೀಠಂನ ಸಹಸ್ರಾರ ಯೋಗೀಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷೀತಃ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ನಾನಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ. ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಂಪರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೆಯಲಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಪಾರಂಪರಿಕ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಹನುಮಂತ ಮಳಲಿ ಅವರ ಬಳಿ ಔಷಧಿ ಪಡೆದು ಗುಣಮುಖರಾದ ಅನೇಕರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶ ವಿದೇಶದಿಂದ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಔಷಧಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಾಸಿಯಾದ 10 ಸಾವಿರ ಜನರ ದಾಖಲೆ ಇದೆ. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲಾದ ಕಾರಣ ರೋಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ರಾಜ್ಯಾದಾದ್ಯಂತ 40 ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಹಂಚಾಟೆ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಆರ್.ಯಾವಗಲ್ಲ, ಬಿವಿಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಇಒ ಹನುಮಂತರಾವ ಗಾಯಕವಾಡ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ, ಬಿವಿಜಿ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡಾ.ಜಯಶ್ರೀ ದ್ರಾವಿಡ್, ಸಂಜಯ ಡೋಂಗರೆ, ಡಾ.ರವಿಕುಮಾರ, ಡಾ.ವಿದ್ಯಾ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿವೇಕ ಯಾವಗಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಉಮೇಶಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-23-187423611</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>