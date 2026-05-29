‘ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯ ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿ’

ನರಗುಂದ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಕ್ರೀದ್ ಅನ್ನು ಗುರುವಾರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ದಂಡಾಪುರದ ಫತೇಹ ಮಸೀದ್ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಹಿ ಫತ್ತೆ ಮಸ್ಜಿದ್ ಇಮಾಮ್ ಮೌಲಾನಾ ಆಝಮ್ ಸರ್ಕಾಜಿಯವರು ಬಕ್ರೀದ್ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿ ಬಕ್ರೀದ್ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಂಜುಮನ್ ಎ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜನಾಬ್ ಐ.ಪಿ.ಚಂದೂನವರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬವು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಬರಕತ್ ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ. ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿ, ಈ ಹಬ್ಬವು ಎಲ್ಲರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ತರಲಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಾಬುಸಾಬ್ ಇಮಾಮಸಾಬ್ ಜಮಾದಾರ್, ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ಜಹೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾಜಿ, ಅಮ್ಜದ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾಜಿ, ಇಮಾಮಸಾಬ್ ನದಾಫ್, ರಜಾಕ್ ಸಕಲಿ, ಮಹಮ್ಮದ್ ನಾಯ್ಕರ್, ಝಡ್ ಎಮ್ ಖಾಜಿ, ಎಂ.ಎಂ. ಖಾಜಿ, ಇಮಾಮ್ ಹುಸೇನ್ ನಾಯಕರ, ಜಮಾಲಸಾಬ ನರಗುಂದ, ಮಾಬೂಸಾಬ ಹವಾಲದಾರ, ಮಾಬುಸಾಬ್ ಕಿಲ್ಲೆದಾರ, ಬಾಬಾಜಾನ ಮುಲ್ಲಾ, ಭಾಷೆಸಾಬ ಪಠಾಣ, ಅಲ್ಲಾಭಕ್ಷ ಸಂಶಿ, ಬಾಬಾಜಾನ ಪಠಾಣ, ಮೋದಿನಬೇಗ ಮುಲ್ಲಾ, ಅಬ್ದುಲ್ ಮುಲ್ಲಾ, ರೀಯಾಜ್ ನಾಲಬಂದ, ಅಹ್ಮದ್ ಪಠಾಣ್, ಅಲ್ತಾಫ್ ಸಕಲಿ, ಮುಲ್ಲಾ ಸರ್ , ಖಲಂದರ್ ಖಡ್ಡೇಗಾರ, ಮಾಬುಸಾಬ ಸಕಲಿ, ರಾಜು ಹೊಸಮನಿ, ಮೋದಿನಸಾಬ ಬಳ್ಳೂರು, ಜಾವೇದ್ ಸಕಲಿ, ಹಜರತಅಲಿ ಮುಲ್ಲಾನವರ, ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ ನದಾಫ್, ಜಬೀರ್ ಸಕಲಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಮುಂಡರಗಿ: ಬಕ್ರೀದ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಟ್ಟಣದ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಧರ್ಮಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಎಸ್.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ ನಗರ, ಹುಡ್ಕೊ ಕಾಲೊನಿ, ಕಡ್ಲಿಪೇಟೆ, ಮಾಬುಸುಬಾನಿ ನಗರ, ಭೀಮಾಂಬಿಕಾ ಕಾಲೊನಿ, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಕೊಟೆ ಭಾಗ, ಹುಡ್ಕೋ ಕಾಲೊನಿ, ಬ್ಯಾಲವಾಡಗಿ, ಶಿರೂಳ ಮೊದಲಾದ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅಂಜುಮನ್ ಏ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೆಹಬೂಬಸಾಬ್ ಹವಾಲ್ದಾರ್, ಎ.ಕೆ.ಕೊಕ್ಕರಗುಂದಿ, ಎಸ್.ಡಿ.ಮಕಾಂದಾರ, ಸರ್ಪರಾಜ್ ಹಣಗಿ, ಎಂ.ಎಂ.ಸರಗಿ, ನಬಿಸಾಬ್ ಕೆಲೂರ, ಡಿ.ಎಂ.ಕಾತರಕಿ, ರಾಜಾಭಕ್ಷಿ ಬೆಟಗೇರಿ, ರಫಿಕ್ ಮುಲ್ಲಾ, ಮಹ್ಮದ್ಸಾಬ್ ಲೈನದ್, ಬಾಷಾಸಾಬ್ ನಾಯ್ಕರ್, ಮುಲ್ಲಾಸಾಬ್, ಅಲ್ಲಭಕ್ಷಿ ಬನ್ನಿಗೋಳ, ಎ.ಕೆ.ಮುಲ್ಲಾನವರ, ಮಾಬುಸಾಬ್ ಕೊಕ್ಕರಗುಂದಿ, ಆರ್.ಎಂ.ಸೈದರ್, ಎ.ಪಿ.ದಂಡಿನ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>