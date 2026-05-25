ನರಗುಂದ: 'ಪ್ರತಿ ಹಬ್ಬವು ಭಾವೈಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. , ಬಕ್ರೀದ್ ಅನ್ನು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಪ್ರಭುಗೌಡ ಕಿರೇದಹಳ್ಳಿ ಹೇಳಿದರು.

ಪಟ್ಟಣದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಶಾಂತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಸಿಪಿಐ ಸತ್ಯಪ್ಪ ಮಾಳಗೋಂಡ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹಬ್ಬಗಳು ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗೆ ಆಸ್ಪದ ನೀಡದಂತೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.

ವಕೀಲ ಎಂ.ಬಿ. ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಅಂಜುಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐ.ಪಿ. ಚಂದೂನವರ, ಜಹೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾಜಿ, ಅಮ್ಜದ್ ಖಾಜಿ, ಮಹಮ್ಮದ್ ನಾಯ್ಕರ, ಶಿವಾನಂದ ಮುತವಾಡ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260525-23-1368891776